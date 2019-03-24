Симферополь, 24 марта, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Мостостроители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Most.life Рельсы Крымского моста

«Собраны все пролётные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что более шести километров пролетов установлены непосредственно в акватории Керченского пролива, остальные — над сухопутными участками — это коса и остров Тузла.

Завершающей в работе по установке всех пролетов стал пролет между опорами 219 и 220.

Мостостроители рапортуют, что все работы идут точно по графику и с большой долей вероятности железнодорожное сообщение с Крымом будет запущено точно к установленному сроку в декабре 2019 года.