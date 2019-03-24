Москва, 24 марта, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП, которое произошло в Кутузовском тоннеле в Москве. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительной информации, ДТП произошло около 08:30 24 марта. Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer по неясной пока причине врезался в ограждение Кутузовского тоннеля.

В результате аварии водитель погиб на месте, пассажир легкового автомобиля получил травмы.

Как сообщил портал «Московский транспорт» в социальной сети Twitter, водитель был 1988 года рождения, у него, согласно данным информационной системы, было 54 неоплаченных штрафа, в основном за нарушение скоростного режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге. Здесь при столкновении двух маршруток пострадали семь человек.