Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» победил в серии послематчевых буллитов команду «Анахайд Дакс» в матч регулярного чемпионат НХЛ.

(сс) mark6mauno Джефф Картер в составе хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз»

Игра проходила на домашнем льду «Лос-Анджелеса» и закончилась в серии буллитов со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У хозяев голам отличились Кайл Клиффорд (6-я минута), Джефф Картер (33-я) и Карл Грундстрем (57-я). У гостей голы на счету Кэма Фаулера (4-я), Рикарда Ракелля (40-я) и Картера Рауни (50-я).

Овертайм также не смог выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов хоккеисты «Лос-Анджелеса» оказались удачливее. Победная шайба на счету словенского форварда хозяев Анже Копитара.

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не был включен в заявку на матч главным тренером «Кингз» Уилли Дежарденом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 23 марта, Илья Ковальчук в интервью Los Angeles Time заявил, что главный наставник команды к нему несправедлив, однако он не станет плакать в подушку по этому поводу.

Отметим, по итогам игры «Кингз», для которых это вторая подряд победа впервые за долгий период времени, с 62 очками замыкает турнирную таблицу запада НХЛ и уже потеряли возможность выхода в плей-офф. «Анахайм» там же с 72 очками строчкой выше и пока сохраняет теоретически шансы на попадание в финал Кубка Стенли нынешнего сезона.