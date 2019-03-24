Москва, 24 марта, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Российский путешественник Федор Конюхов, который на весельной лодке совершает одиночный переход через Тихий океан, попал в 12-балльный шторм с восьмиметровыми волнами. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850

Конюхов на своей весельной лодке попал в полосу ненастья в Тихом океане. Путешественник угодил прямо в эпицентр 12-балльного шторма. Высота волн достигала восьми метров период прохождением двух гребней составлял всего 15 секунд. Длина волны колебалась от 300 до 350 метров.

Скорость ветра в шторме достигала 40 узлов, с порывами до 50 узлов (90 км/час).

Конюхов отправил в штаб экспедиции SMS-сообщение через спутниковую систему Bysky:

«Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом».

Но путешественнику удалось пережить шторм благополучно. Сейчас, по словам начальника штаба экспедиции, скорость ветра упала до 25 узлов (45 км/час). В том месте где находится Конюхов на своей лодке — ночь. До мыса Горн (Южная Америка) ему осталось 2,3 тыс. километров, Конюхов идет по курсу.

Синоптики предупреждают, что уже 25 марта Конюхов попадет в новый шторм, а затем еще в один в середине будущей недели.