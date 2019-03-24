Торонто, Канада, 24 марта, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Имена трех первых звезд дня НХЛ названы 24 марта на официальном сайте лиги.

John Slipec «Виннипег Джетс»

Первой звездой дня признан форвард хоккейной команды «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, который набрал 4 очка (3 шайбы + результативная передача) в матче с клубом «Нэшвилл Предаторз» (5:0 в пользу «Виннипега»).

Второй звездой дня стал нападающий команды «Оттавы» Бренден Ткачук, оформивший дубль в матче с клубом «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ в пользу «Оттавы»).

Третьей звездой дня стал словацкий защитник клуба «Бостон Брюинз» Здено Хара, набравший 2 очка в игре его команды с «Флорида Пантерз» (7:3 в пользу «Бостона»).

Отметим, в рейтинг лучших хоккеистов сегодняшнего дня не вошел ни один российский игрок НХЛ.