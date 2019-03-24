Сакраменто, США, 24 марта, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» уверенно обыграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Игра проходила на паркете «Голден Уан-центра» с Сакраменто и завершилась в пользу хозяев со счетом 112:103.

Несмотря на победу хозяев, наиболее результативным игроком стал защитник «Финикса» Девин Букер, который оформил в матче дабл-дабл с 32 очками и 10 результативными передачами. Еще один дал-дабл с 19 очками и 11 подборами записал на свой счёт коллега Букера по команде Деандре Эйтон.

Самым результативными игроками «Сакраменто» стали Джордж Хилл и Мэтт Барнс, в активе которых по 25 очков. Их коллега Неманья Белица оформил в игре дабл-дабл с 13 очками и 17 подборами.

Отметим, по итогам матча «Сакраменто» с соотношением выигрышей/проигрышей 35−3 находится на девятой строчке турнирной таблицы западной конференции НБА. «Финикс» с показателем 17−56 является аутсайдером запада, находясь на пятнадцатом месте.