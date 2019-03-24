Майами, США, 24 марта, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака уступила в упорном противостоянии с представительницей Тайваня Се Шувей во втором круге теннисного турнира, проходящего в Майами.

(сс) Peter Menzel Наоми Осака

Шувей удалось переиграть первую ракетку мира со счетом 6:4, 6:7(4), 3:6.

Игра проходила в течение 2 часов 18 минут. За это время Осака четыре раза подала навылет, трижды ошиблась при подаче и смогла реализовать четыре брейк-пойнта. Её соперница, являющаяся 27-й ракеткой мира, за это же время допустила четыре двойные ошибки и смогла взять пять подач.

Несмотря на победу, в счете личных встреч все равно ведет Осака со счетом 2:1.

Отметим, соперницей Се Шувей в четвертом круге теннисного турнира в Майами станет победительница матча между датской спортсменкой Кариной Возняцки и представительницей Румынии Моникой Никулеску.