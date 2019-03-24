Лондон, 24 марта, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Британские министры отправят главу правительства Терезу Мэй в отставку через десять дней. Об этом написал политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман в своем микроблоге в Twitter.

Тереза Мэй

Шипман рассказал о беседе с 11 министрами, которые хотят отставки Мэй с поста премьер-министра. Они собираются выступить против Мэй на заседании правительства 25 марта, после чего назначить временного лидера, который осуществит процедуру выхода Великобритании из состава ЕС.

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Один из членов правительства рассказал газете, что Мэй перестанет быть премьер-министром через десять дней. Её «конец близок», отмечает издание.

23 марта министры обсуждали, кто именно может временно возглавить правительство. Большинство «заговорщиков» видят в этой роли главу секретариата правительства и фактического заместителя Мэй Дэвида Лидингтона, однако в качестве кандидатур также названы министр иностранных дел Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз согласился предоставить Лондону отсрочку по Brexit до 22 мая, но лишь в том случае, если британские парламентарии одобрят соглашение в конце марта.