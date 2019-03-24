Вашингтон, 24 марта, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Обновление к программному обеспечению для самолетов серии Boeing 737 MAX предварительно одобрено Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США. Изменения позволяют более плавно реагировать на резкое заваливание самолетов на крыло, сообщает The Wall Street Journal.

Sanator2240 Boeing 737 MAX

Источники издания пояснили, что доработке подверглась система предотвращения заваливания на одно из крыльев.

ФАУ также одобрила изменения, внесенные в программу подготовки пилотов, управляющих лайнерами такого типа. Авторы поправок учли особенности катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии в 2018 году.

Теперь компания Boeing должна провести наземные и воздушные испытания самолетов с обновленным программным обеспечением. Это займет несколько недель, уточняет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии. Выживших не было. Многие страны временно прекратили использовать такие лайнеры, так как катастрофа стала второй за несколько месяцев.

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