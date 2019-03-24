Вашингтон, 24 марта, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» попала в сеть за три недели до официальной премьеры. Публикация эпизода вызвала негодование и авторов, и поклонников сериала, сообщает Daily Mail.

Игра престолов

Фильм опубликовал в YouTube автор канала TheRealFrikiDoctor — пользователь, раскрывший подробности шестого сезона шоу до его премьеры два года назад. Запись была доступна лишь несколько минут, но некоторые из тех, кто успел увидеть её, поделились публикацией в соцсетях. За несколько часов были заблокированы десятки твитов со спойлерами.

В первой серии Санса Старк и Дейнерис Таргариен встретятся в Винтерфелле, а Джон Сноу узнает тайну своего происхождения. Кроме того, Джон воссоединится со своей сестрой Арьей.

Как сообщало ИА REGNUM, американский телеканал НВО начнет показывать развязку истории о мире, придуманном писателем Джорджем Мартином, 14 апреля 2019 года. Создатели сериала держат содержание финального сезона втайне.

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