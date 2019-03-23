Осло, 24 марта, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, попал в условия сильной качки. Об этом свидетельствует видео, снятое пассажирами на борту судна и опубликованные в соцсети Twitter.

(сс) Christian Ferrer Viking Sky

В кадре — один из салонов лайнера, где мебель быстро передвигается по полу из стороны в сторону. Люди сидят в креслах и стараются сохранять спокойствие, однако некоторым приходится буквально уворачиваться от предметов мебели.

Пользователь с ником @alexus309 отметил в описании видео, что пассажиры лайнера ожидают помощи.

https://twitter.com/alexus309/status/1109537029912711168

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта у берегов Норвегии лишился хода круизный лайнер Viking Sky, следовавший из Тромсё в Ставангер. На борту находилось около 1300 пассажиров и членов экипажа, людей стали эвакуировать вертолетами.

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