Тула, 23 марта, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Деньги, экономика, промышленность и национальные проекты. Минувшая неделя в Тульской области крутилась вокруг финансов, которые выделяются, как отметил губернатор Алексей Дюмин, «для улучшения качества жизни людей».

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Отклонения и риски пресекаются

Большой доклад министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина заслушали на оперативке в правительстве. Зампредседателя региональных органов исполнительной власти назвал круглую сумму — 17 млрд рублей с учетом федерального финансирования. Она-то и будет потрачена в рамках реализации национальных проектов в течение трех лет. Львиная доля средств пойдет на «Демографию», «Безопасные и качественные дороги» и «Здравоохранение».

Алексей Дюминм напомнил, что во исполнение задач, поставленных президентом России, федеральным правительством разработаны национальные проекты по основным направлениям социально-экономического развития. Для их реализации в Тульской области утверждены 12 региональных приоритетных программ и 51 региональный проект.

До 2024 года Тульская область планирует существенно снизить смертность мужчин и женщин, поднять уровень ранней выявляемости рака (до 63%), снизить смертность от инфаркта миокарда и младенческую смертность. Вовлечь 80% детей в регионе от 5 до 18 лет в дополнительное образование и до 50% увеличить количество учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников.

1055 тысяч квадратных метров жилья вводить ежегодно и повышать качество городской среды, расширить площади лесовосстановления и отправить на переработку 60% мусора; отремонтировать до 50% региональных дорог и до 85% федеральных, тем самым сократив количество автокатастроф. Обеспечить ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию программы, до 106,3% к 2024 году; создать ведущие научные центры и до 97% сделать «юзерами» интернета; отремонтировать учреждения культуры, обучить работников сферы и развить коллективы, поддержать предпринимателей, увеличить объем экспорта и другое.

Глава региона поручил Григорию Лаврухину наладить эффективный механизм контроля за реализацией всех проектов. А в случае выявления отклонений и рисков — вместе с кураторами проектов и ответственными исполнителями своевременно принимать меры по их устранению.

Стратегия промышленного роста

Симбиоз региональной и федеральной власти поможет достичь успеха. Такие выводы сделали эксперты, оценив первое заседание рабочей группы Госсовета РФ по промышленности. Председательствовал в нем тульский губернатор Дюмин. Глава государства доверил ему именно это направление как руководителю индустриального региона.

«Тульская область сегодня — это промышленные парки, высокотехнологичные предприятия, крупные инвесторы, — отметил главный редактор ИА «Национальный Эксперт» Михаил Белый. — А губернатор не оторван от реалий и четко представляет, чем живут регионы».

На первом заседании Алексей Дюмин решил создать подгруппы: «Нормативное регулирование промышленной политики», «Приоритетные отрасли развития», «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение», «Инвестиционная деятельность и обеспечение доступности финансирования», «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» и «ОПК и диверсификация продукции».

«Наша цель — выработка стратегии промышленного роста, способной обеспечить диверсификацию промышленности и изменение роли России на мировых товарных рынках, — сказал тульский лидер. — Определять этот рост должны понятные, счетные показатели, такие, как рост объема инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, рост выпуска и рост несырьевого промышленного экспорта».

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С учетом нового закона

На минувшей неделе в Тульскую область приехал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. И во избежании проблем, которые могут возникнуть с вступлением в силу нового закона долевого строительства, поговорил с застройщиком, который собирается ввести 1,7 млн квадратных метров жилья.

Вместе с первым заместителем губернатора Валерием Шериным он осмотрел строящийся жилой комплекс «Суворовский». Сдача первых домов запланирована на 2020 год. Рядом ведется строительство ЖК «I Юго-Восточный», ЖК «Левобережный».

"В этот непростой переходный период становления проектного финансирования строительства жилья важно сохранить стабильное социально-экономическое развитие наших строительных кампаний и перейти к наращиванию темпов ввода жилья», — сказал Шерин.

Стасишин попросил застройщиков просчитать все риски и сигнализировать властям в случае проблем и готовности документов заявочной кампании.

Напомним, с 1 июля 2019 года вводится новая модель финансирования долевого строительства — проектного финансирования строительства и использования счетов эскроу. Майский указ Владимира Путина определил четкие цели в сфере строительства. Для реализации положений указа разработаны и утверждены национальный, федеральный и региональный проекты по развитию жилищного строительства. Кроме того, на федеральном уровне был принят пакет нормативных актов, скорректировавших требования к застройщикам и определивших новые принципы финансирования долевого строительства.

Почетное звание от Фетисова

Губернский каток в Туле закрыли хоккейным матчем с участием знаменитых ледовых бойцов. По приглашению губернатора на площади Ленина собрались порядка двух тысяч человек, а на лед вышли Павел Буре, Сергей Федоров, Алексей Жамнов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов и другие звезды советского и российского хоккея.

Тульская команда в упорной борьбе уступила именитым спортсменам — 6:8. Однако депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что тульский губернатор — лучший вратарь среди всех любителей мирового хоккея.

«Тула — спортивный город. Команда «Легенды хоккея» не первый раз в гостях у оружейников. Точно знаем, что хоккей здесь становится спортом №1. Мы видим, как туляки любят хоккей. Для нас это огромная честь быть там, где этот вид спорта развивается, — цитирует Фетисова «МК». — Уважительно относимся к губернатору Алексею Дюмину. Он наш хоккейный товарищ. Считаю его лучшим вратарем среди всех любителей мирового хоккея».

Отметим, что в 2019 году в Туле откроют самый крупный в области ледовый дворец, рассчитанный на 3385 зрительских мест.