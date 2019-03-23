Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Российский форвард команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук считает, что нынешний главный тренер команды к нему несправедлив, но это не повод для уныния, его слова приводит 23 марта Los Angeles Times.

Дмитрий Садовников. soccer.ru Илья Ковальчук

Как рассказал Илья Ковальчук, после того как главным наставником клуба стал Уилли Дежарден, у него не было никаких шансов, и он стал выходить на лед по пять-шесть минут за игру.

Также российский форвард отметил, что он и его партнер по клубу Анже Копитар провели несколько удачных матчей подряд, в которых набирали очки, однако затем главный тренер сломал эту схему.

«Он так видит ситуацию. Он главный тренер и он отвечает за результат», — сказал Ковальчук.

Однако со своей стороны российский хоккеист видит данную ситуацию как вызов для себя и больше мотивирован для её решения, потому что: «Это несправедливо по отношению ко мне. Но я не собираюсь плакать в подушку», — заявил Илья Ковальчук и добавил, что все не так плохо, его дети счастливы, а способ решения данной ситуации он найдет.

Отметим, в текущем регулярном чемпионате НХЛ Илья Ковальчук набрал 31 (14 шайб + 17 результативных передач) в 60 матчах. Клуб «Лос-Анджелес Кингз» с 60 очками находится на последнем, пятнадцатом месте турнирной таблицы западной конференции НХЛ без всякого шанса на выход в плей-офф текущего сезона.