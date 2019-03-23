Ковальчук: тренер ко мне несправедлив, но я не намерен плакать в подушку
Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Российский форвард команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук считает, что нынешний главный тренер команды к нему несправедлив, но это не повод для уныния, его слова приводит 23 марта Los Angeles Times.
Как рассказал Илья Ковальчук, после того как главным наставником клуба стал Уилли Дежарден, у него не было никаких шансов, и он стал выходить на лед по пять-шесть минут за игру.
Также российский форвард отметил, что он и его партнер по клубу Анже Копитар провели несколько удачных матчей подряд, в которых набирали очки, однако затем главный тренер сломал эту схему.
«Он так видит ситуацию. Он главный тренер и он отвечает за результат», — сказал Ковальчук.
Однако со своей стороны российский хоккеист видит данную ситуацию как вызов для себя и больше мотивирован для её решения, потому что: «Это несправедливо по отношению ко мне. Но я не собираюсь плакать в подушку», — заявил Илья Ковальчук и добавил, что все не так плохо, его дети счастливы, а способ решения данной ситуации он найдет.
Отметим, в текущем регулярном чемпионате НХЛ Илья Ковальчук набрал 31 (14 шайб + 17 результативных передач) в 60 матчах. Клуб «Лос-Анджелес Кингз» с 60 очками находится на последнем, пятнадцатом месте турнирной таблицы западной конференции НХЛ без всякого шанса на выход в плей-офф текущего сезона.