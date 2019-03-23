Москва, 23 марта, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Музей изобразительного искусства имени А.С. Пушкина и Государственный Эрмитаж готовят два крупных выставочных проекта — «Щукин. Биография коллекции» и «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Об этом было заявлено руководителями учреждений на пресс-конференции в Москве. Таким образом, решено отметит вклад выдающихся русских меценатов и коллекционеров Сергея Ивановича Щукину и Ивана Абрамовича Морозова в отечественную культуру. Экспозиции пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, причем, ради этой акции прославленные музеи обменяются картинами из своих фондов. Правда, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что в дальнейшем музеи откажутся от этой практики «в виду хрупкости экспонатов».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пушкинский музей

На выставках будут представлены шедевры мировой живописи, среди них работы Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других художников.

Выставка «Щукин. Биография коллекции» пройдет в ГМИИ имени А.С. Пушкина с 18 июня по 15 сентября. Выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» откроется в Государственном Эрмитаже 20 июня.