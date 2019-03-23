Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» нанес поражение команде «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Erik Drost Джо Харрис

Встреча, проходившая на домашней площадке «Лос-Анджелеса» завершилась со счетом 111:106 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Джавейл Макги, на счету которого дабл-дабл с 33 очками и 20 подборами. Его партнёру по клубу Леборну Джеймсу не хватило совсем немного до трипл-дабла, он набрал 25 очков, 14 голевых передач и сделал 9 подборов.

У «Бруклина» наиболее результативным стал Джо Харрис, который набрал 26 очков за время матча. У коллеги Харриса Д`Анджело Расселла дабл-дабл с 21 очком и 13 подборами.

Отметим, по итогам матча «Бруклин», для которого это вторая подряд победа, с соотношением побед/поражений 37−36 находится на седьмом месте турнирной таблицы восточной конференции НБА. «Лейкерс» проиграли пятый раз подряд и с показателем 31−40 расположились на одиннадцатом месте запада.