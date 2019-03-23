Менло-Парк, США, 23 марта, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В тестовой бета-версии мессенджера WhatsApp тестируется счётчик переадресаций сообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

(сс) antonbe WhatsApp

В бета-версии мессенджера 2.19.80 тестируется функция, позволяющая получить дополнительную информацию о сообщении. Пользователь сможет увидеть, сколько раз сообщение было переадресовано перед тем, как попасть к нему.

Сообщения, которые пересылались более 4 раз, отмечаются как «часто пересылаемые». Планируется, что этот маркер привлечёт внимание пользователя к таким сообщениям, которые могут оказаться спамом.

Пока эта функция доступна только в специальной тестовой версии мессенджера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта в работе Facebook, Instagram и WhatsApp был зафиксирован глобальный сбой. С проблемами при использовании сервисов столкнулись пользователи из России, США, Великобритании, Индии, Бразилии и других стран.