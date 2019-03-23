Москва, 23 марта, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Переменная облачность и небольшие осадки ожидаются в Москве 23 и 24 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Метеорологи предупреждают о ветре, скорость которого 23 марта достигнет 5−10 метров в секунду, а 24 марта будут наблюдаться отдельные порывы до 15 метров в секунду. При этом в субботу, 23 марта ветер ожидается преимущественно северный, но к воскресенью, 24 марта направление ветра поменяется на западный.

Температура воздуха в выходные дни составит +3…+5 градусов днём и 0…+2 ночью, что выше климатической нормы на 2−3 градуса.

Кроме того, специалисты Гидрометцентра предупреждают о гололедице утром и ночью. Атмосферное давление 23 марта составит 753 мм рт. ст., 24 марта — 744 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве в выходные дни, 23 и 24 марта ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков.