Санкт-Петербург, 23 марта, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Машинист электропоезда в Ленинградской области экстренно остановил электричку, чтобы спасти собаку, которую живодеры привязали к рельсам, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Антон Привальский ИА Красная Весна Электрички

Сообщается, что машинист Константин Кириллов обнаружил на железнодорожных путях собаку, которую неизвестные привязали к рельсам. Чтобы спасти животное, ему пришлось экстренно остановить электропоезд. После этого он освободил пса, который после освобождения сбежал в лес. При экстренном торможении ни один пассажир электропоезда не пострадал.

Позднее стало известно, что руководство Октябрьской железной дорогие решило наградить машиниста за спасение животного.