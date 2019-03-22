Вашингтон, 23 марта, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Итоги расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. переданы американскому министру юстиции Уильяму Барру, сообщает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спецпрокурор

Содержание доклада Мюллера станет известно позже — вероятно, в выходные. Комментируя это событие, Барр отметил, что «изучает доклад».

Напомним, ранее стало известно, что Барр готовится объявить об окончании расследования Мюллера, которое продолжается с 2017 года.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп, являющийся «фигурантом» «российского дела» заявил, что не против обнародования его результатов.

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