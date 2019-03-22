Нью-Йорк, США, 22 марта, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Фондовый рынок США закрыл последние торги на неделе в минусе на 2%, 22 марта передаёт агентство Reuters.

Ryan Lawler Биржа

У концу торгов индекс Dow Jones упал на 459,85 пункта (1,77%), до 25 502,66 пункта, индекс S&P 500 упал на 54,15 пункта (1,90%), до 2800,73 пункта, индекс Nasdaq упал на 196,29 пункта (2,50%), до 7642,67 пункта.

К негативному результату привел «перегрев» рынка на волне оптимизма после заявлений ФРС при относительно слабых общих экономических показателях.

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