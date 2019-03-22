Вашингтон, 22 марта, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

«Казначейство США объявило сегодня, что к уже существующим санкциям в отношении Северной Кореи будут добавлены дополнительные крупномасштабные санкции. Я приказал снять эти дополнительные санкции!» — заявил Трамп в «Твиттере».

Трамп не уточнил, о каких именно санкциях минфина США идёт речь. Днём ранее, 21 марта, казначейство ввело санкции против двух китайских судоходных компаний за торговлю с Северной Кореей.

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