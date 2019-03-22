Алжир, 22 марта, 2019, 21:17 — ИА Регнум. На улицы Алжира вышли «сотни тысяч человек» в ходе очередных акций протеста с требованием отставки президента Абдель Азиза Бутефлики, 22 марта утверждает агентство Reuters.

Nathan Keirn Протест

«Мы близки к победе! Система разделена», — кричат протестующие, собравшиеся под дождем в центре столицы.

Информагентство не приводит источника данных о численности митингов в африканской стране. Из кадров, сделанных корреспондентами Reuters, сложно сделать однозначные выводы.

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