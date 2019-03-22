Москва, 22 марта, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Планы максимального перевода в «цифру» российского образования могут являться целенаправленной диверсией против системы передачи знаний, заявил 22 марта корреспонденту ИА REGNUM аналитик по вопросам цифровизации Иван Ваганов.

Николай Богданов-Бельский. Устный счет.1895г

Он прокомментировал заявления мэра Москвы Сергея Собянина, которые тот сделал о будущем проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) на встрече с педагогами.

«В отношении внедрения электронных портфолио обучающихся, данные в которых будут обновляться на протяжении всей жизни человека, мэр Москвы озвучил, разумеется, не свои собственные инновационные идеи. В лице МЭШ, а также СЦОС (проект «Современная цифровая образовательная среда», утвержден правительством РФ в октябре 2016 г.), РЭШ (Российская электронная школа, ведомственная целевая программа, утверждена Минобрнауки в 2016 г.) и приоритетного нацпроекта «Цифровая школа» (в рамках нацпроекта «Образование») мы имеем дело с поэтапно реализуемой и агрессивно внедряемой путем жесткого использования административного ресурса, транснациональной программой по слому традиционного русского/советского образования и уничтожения классической Русской школы со всем ее великим педагогическим наследием.

Все происходит в строгом соответствии с форсайт-проектом АНО «Агентство стратегических инициатив» «Образование-2030». Дорожную карту проекта можно посмотреть на сайте АСИ. <…> Там черным по белому написано, что на последнем этапе «трансформации» должна произойти «ликвидация традиционных моделей образовательной системы». Этапы предусматривают замену классических школьных уроков онлайн-курсами (в том числе — удаленное обучение), превращение учителей в наставников-тьюторов, которые будут уже не профессиональными педагогами, а «эффективными менеджерами». Их основной задачей будет помощь ребенку в ориентировании в цифровой среде, следование его предпочтениям и его перенаправление в соответствующие электронные «базы знаний», облачные сервисы и т. д. Кроме того, произойдет массовое сокращение преподавателей в пользу их замены онлайн-курсами. В ближайшее время будут ликвидированы бумажные учебники, их заменит личный планшет ученика («площадка для смелых экспериментов» — как его называют идеологи МЭШ), основной формой получения знаний станет «геймификация» (учеба как компьютерная игра), также будет полностью уничтожена (на первом этапе — реформирована) объективная система оценки знаний и качества их преподавания.

Собственно, в прошлом году на Петербургском экономическом форуме министр просвещения Ольга Васильева уже озвучила все эти изменения, аналогичные предложения вовсю звучат от руководства Высшей школы экономики, чиновников, депутатов. «Традиционная школа — для неудачников» — вот главный лозунг дорожной карты форсайтщиков. При этом никакой внятной альтернативы ими не предлагается, система якобы сама должна пройти некую «пересборку».

Следующая ключевая особенность «цифрового образования», о которой необходимо сказать, — уход государства с рынка «образовательных услуг», его полная коммерциализация и персонификация. В настоящее время уже происходит переформатирование дополнительного образования, ученикам выдают персональные сертификаты, в рамках которых они могут посещать бесплатно, как правило, не более одной секции/кружка, за все остальное уже надо платить. Более того, все стратегии и концепции, то есть стратегическое управление всеми уровнями образования в России, передается в руки негосударственных структур — АНО «АСИ», АНО «Цифровая экономика», МШУ «Сколково», ПАО «Сбербанк» и др.

<…> На сайте еще одного форсайт-проекта «Образование-2035» прямым текстом говорится: индивидуальные траектории обучения формируются под запросы заказчиков. То есть транснацкорпораций, иных работодателей, которые на первых этапах могут даже финансировать обучение человека в школе и вузе, но лишь с одним обязательным условием — впоследствии он должен отработать все, что на него потратили. Причем в эту систему «раннего выбора профессии» включат абсолютно всех. По логике транснациональных хозяев «человеческого капитала», каждый рядовой гражданин должен приносить им доход чуть ли не с самого рождения. Поэтому и вводятся «персональные карты обучающихся», школьникам открывают «именные счета» в рамках допобразования, а вузы планируется превратить в «пространства для саморазвития в бизнес-деятельности студентов». Электронное досье нужно именно для этого — чтобы вас заблаговременно (еще до поиска работы) записали в соответствующую касту и нашли для вас куратора.

Наконец, еще одна ключевая задача «реформаторов"-ликвидаторов, уже превративших образование в «услугу», — трансформация государства и общества в жесткую корпоративную систему, где корпоративная «культура» предполагает жесткое подчинение нижних звеньев вышестоящему руководителю, т. е. это самый настоящий капиталофашизм. В прошлом году на острове Русский состоялся первый образовательный интенсив института «Национальной технологической инициативы» (в этом году, кстати, он пройдет на территории МШУ «Сколково», что ничуть не удивительно), в правилах которого говорилось о «нормах лояльности островитянина». Нежелающим подчиняться, проявляющим самоволие предлагалось покинуть остров за свой счет. И эти бизнес-принципы «лояльности граждан», очевидно, будут в полной мере распространены на российское образование. Так что постоянный сбор личной информации в рамках индивидуальной образовательной траектории организуется не только с целью слежки и контроля, но и прямого управления людьми.

Во всей этой истории меня лично более всего поражает упертость цифровизаторов образования, полное игнорирование ими действующей Конституции и законодательства. Никаких широких дискуссий с привлечением экспертов и общественности, никаких независимых экспертиз с участием спецов из НИИ при Минздраве, педагогов-психологов и т. д. не проводится. Между тем здесь есть как минимум две большие опасности — для физического и психического здоровья ребенка. Недавно члены Московского родительского клуба привлекли к исследованию специалистов в области санитарного законодательства и пришли к выводам, что использование планшетов, электронных панелей и смартфонов в процессе школьного обучения не предусмотрено ни одним действующим нормативным документом в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенические нормы СанПиН для них не разработаны. Кроме того, в связи с намерением цифровизаторов охватить все российские школы Wi-Fi-интернетом надо напомнить, что в настоящий момент нормативные значения для оценки действия ЭМП на организм детей и подростков не установлены.

Что касается психического здоровья, существует множество научных данных о выраженной деградации мозга у людей, с детства проводящих много времени за монитором компьютера, постоянно сидящих в интернете и соцсетях. Они не способны системно воспринимать и анализировать большие объемы информации, прочитать за один раз более 10 страниц неспециализированного текста. На Западе уже вовсю трубят об этой проблеме, рекомендуют школьникам и офисным сотрудникам больше двигаться, давать отдых глазам. Но наша страна, напротив, совершенно бездумно идет по пути максимальной цифровизации и интернетизации образовательного процесса. Если исходить из масштабов, заявленных в нацпроекте «Образование», здесь мы идем впереди планеты всей. И все это вместо того, что сохранять, развивать и приумножать традиции русской/советской школы, еще совсем недавно признаваемой лучшей в мире. Лично я воспринимаю происходящее как целенаправленную диверсию, призванную уничтожить всю систему передачи знаний и ставящую под угрозу нацсуверенитет страны», — рассказал он.