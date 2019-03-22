Москва, 22 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Главный враг украинского и русского народа — это коррумпированный истеблишмент Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Мы друзья, а враги у нас общие: коррумпированная государственная верхушка Украины. В своё время СБУ зафиксировала прибытие нескольких грузовых военно-транспортных самолетов, в которых были завезены несколько тонн наличных денег, которые пошли на финансирование майдана. Вы покажите, кто совершал государственную измену и на чьи деньги, когда бушевал майдан», — отметил Коротченко.

Также он подчеркнул важность переговоров между премьер-министром России Дмитрием Медведевым с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с Бойко и Медведчуком, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.