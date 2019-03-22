Мадрид, 22 марта, 2019, 18:27 — ИА Регнум. «Статус кво, неприкосновенный баланс сил, определявший положение дел на Святой земле в течение десятилетий, похоже, не является чем-то значимым для магната в сфере недвижимости, привыкшего менять карту городских районов Манхэттена. Подобно тому, как в декабре 2017 года он объявил оспариваемый Иерусалим столицей Израиля в канун иудейского праздника Ханука, президент Дональд Трамп в минувший четверг, в разгар фестиваля Пурим (еврейского карнавала), указал на то, что Соединенные Штаты должны признать Голанские высоты — сирийскую территорию, оккупированную с 1967 года, — частью еврейского государства», — пишет сегодня, 22 марта, испанское издание El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Также с помощью Twitter премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал понять: он принимает как должное тот факт, что Трамп «полностью признает израильский суверенитет» в нынешнем контексте растущего присутствия Ирана в Сирии, направленного на выполнение угрозы «уничтожить Израиль». Пока израильтяне танцевали в праздничных костюмах в соответствии с традицией Пурима (в память о победе иудейского народа над персидским тираном, стремившимся его уничтожить), глава правительства праздновал твит американского президента как историческое событие.

Трамп ворвался в израильскую избирательную кампанию меньше чем за три недели до выборов в законодательный орган, вызывающих много споров. Как раз тогда, когда опросы показывали тупиковое положение консервативной правящей партии «Ликуд» и преимущество центристского «Бело-голубого альянса» (возглавляемого харизматичным бывшим генералом Бенни Ганцем), предвыборный подарок от Белого дома стал пересечением критической черты ради Нетаньяху.

«Задыхающийся после нового предполагаемого случая коррупции — получения комиссионных при покупке субмарин у Германии — который добавился к трем обвинениям в мошенничестве и взяточничестве, предъявленным генеральной прокуратурой, глава правительства нуждался в кислороде международной поддержки, чтобы обеспечить себе четвертый подряд триумф на выборах с 2009 года», — характеризует ситуацию испанское СМИ.

Американский госсекретарь Майк Помпео посетил Нетаньяху в Иерусалиме, чтобы заранее сообщить ему с глазу на глаз хорошие новости. Вчера, 21 марта, они подошли вдвоем к Стене плача — самому священному месту для иудейской религии, находящемуся внутри огороженного исторического комплекса. В глазах международного сообщества это часть территории Восточного Иерусалима, оккупированного Израилем почти 52 года назад. Палестинцы надеются перенести сюда столицу своего будущего государства.

Что касается Голанских высот, то международное сообщество — особенно Россия, Турция и Иран, чьи вооруженные силы присутствуют в Сирии, — отстаивают территориальную целостность охваченной войной страны, истекающей кровью вот уже восемь лет, добавляет El Pais.