Москва, 22 марта, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Рост безработицы в РФ будет спровоцирован притоком на рынок труда молодёжи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта рассказал вице-президент Конфедерации труда России, депутат Государственной думы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»), комментируя результаты опроса, показавшего, что за минувшие три месяца 2019 года треть жителей РФ (либо их знакомые и родственники) теряли работу.

Цитата из к/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Толпа безработных

«Учитывая, что в этом году на пенсию не выходят порядка 2 млн человек, мы имеем резкое усиление конкуренции на рынке, которое будет сопровождаться увольнением одних и наймом других — на более худших условиях, — сказал Шеин. — Есть и другие факторы. Например, увеличение притока молодёжи на рынок. Дело в том, что сегодняшняя демографическая картина на рынке труда является проекцией рождаемости 20-летней давности. В начале «нулевых» рождаемость повышалась, и в этих условиях мы хорошо понимаем, что приток молодежи на рынок труда тоже возрастает. У нас была очень благоприятная конъюнктура на рынке труда пару лет назад, когда туда притекало где-то в пределах 600 тыс. человек. В этом году не 600 тыс., а 800 тыс., а к 2022 году будет ежегодно прибывать 1 млн 200−300 тысяч».

Поэтому, как подчеркнул Шеин, в ближайшее время стоит ожидать повышения показателей безработицы в РФ.

Негативно охарактеризовал происходящее на рынке труда России и председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Алексей Этманов.

«Растущую динамику по потере работы населением мы прогнозировали ещё в начале года, — сказал он. — Это свидетельство спада и стагнации производства, в том числе в тех отраслях, в которых работает наш профсоюз. Например, это автомобильный сектор. Заводы с трёхсменного режима работы перешли на односменный и реже двухсменный. Соответственно от трети до двух третей персонала тем или иным способом — по сокращению, по соглашению сторон — лишились своих рабочих мест. Найти же новую работу с белой (тождественной прежнему месту работы) зарплатой на рынке труда стало весьма проблематично. Безусловно, что таким образом работодатели пытаются минимизировать свои убытки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), показали, что более трети жителей России или их родственники и знакомые (34%) за последние три месяца потеряли работу, среди сельских жителей — 41%. При этом, как признались 32% опрошенных, новую работу им будет найти сложно.