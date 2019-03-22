Симферополь, 22 марта, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Администрацию Феодосии оштрафовали на 500 тысяч рублей за отсутствие сооружений для санитарной очистки сточных вод, которые сбрасывались в акваторию Чёрного моря. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж Феодосии

«Инспекторами Росприроднадзора установлено, что администрацией города Феодосии не были предприняты меры по оборудованию сетей централизованного ливневого водоотведения сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения вод акватории Чёрного моря», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возглавлявший администрацию города Сергей Фомич и глава горсовета Владимир Титоренко в январе этого года написали заявление по собственному желанию.

«Причина такого решения проста — несбалансированность действий органов власти: законодательной и исполнительной, а также отсутствие эффективной обратной связи с феодосийцами», — комментировал глава республики Сергей Аксёнов.

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