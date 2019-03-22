Росприроднадзор оштрафовал власти Феодосии за бездействие
Симферополь, 22 марта, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Администрацию Феодосии оштрафовали на 500 тысяч рублей за отсутствие сооружений для санитарной очистки сточных вод, которые сбрасывались в акваторию Чёрного моря. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
«Инспекторами Росприроднадзора установлено, что администрацией города Феодосии не были предприняты меры по оборудованию сетей централизованного ливневого водоотведения сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения вод акватории Чёрного моря», — уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возглавлявший администрацию города Сергей Фомич и глава горсовета Владимир Титоренко в январе этого года написали заявление по собственному желанию.
«Причина такого решения проста — несбалансированность действий органов власти: законодательной и исполнительной, а также отсутствие эффективной обратной связи с феодосийцами», — комментировал глава республики Сергей Аксёнов.
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