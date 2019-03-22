Москва, 22 марта, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Американский самолет-разведчик вновь был замечен у берегов Крыма. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Boeing RC-135

По данным ресурса, самолёт радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США Boeing RC-135 поднялся сегодня утром в воздух с авиабазы «Суда» в Греции и взял курс на акваторию Черного моря.

В 10:52 самолет находился в воздушном пространстве Болгарии. В период с 14:30 до 15:30 самолет летел вдоль южного берега Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полеты самолетов-разведчиков США у российских границ резко участились. Более того, США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков В-52, которые могут нести ядерный заряд. Теперь эти самолеты отрабатывают нанесение ядерных ударов по Калининграду и Санкт-Петербургу.