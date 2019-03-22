Воронеж, 22 марта, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Введение электронного портфолио в рамках проекта «Московской электронной школы» несет в себе много рисков. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала собственный корреспондент «Учительской газеты» Татьяна Масликова, комментируя планы московских властей.

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Татьяна Масликова напомнила, что один из главных принципов в педагогике — не навредить детям.

«Когда мы говорим о том, что электронное портфолио позволит объективно оценивать способности ребёнка, надо помнить, что объективность предполагает большую долю критического отношения. Значит, неудачи и промахи ребёнка тоже войдут в это портфолио? А дальше что? Убрать из электронного досье какую-либо информацию намного труднее, чем поместить её туда», — отмечает собеседница агентства.

«Второй момент — кто будет отвечать за сохранность и тайну личных данных? Не слишком ли много рисков для принципа «не навреди»? Особенно если учесть, что одна из главных задач электронной школы и портфолио в том числе — это выявление и создание базы данных одарённых детей. А за остальными просто будет удобно следить», — считает Татьяна Масликова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал создание электронного портфолио учащегося одной из глобальных задач «Московской электронной школы» (МЭШ). В частности, в так называемом электронном портфолио планируют аккумулировать все данные за 11 лет обучения ребенка в школе — результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах. При этом, отметил Собянин, электронное портфолио будет сопровождать человека на протяжении всей жизни.