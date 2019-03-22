Москва, 22 марта, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Половина общества до сих пор живёт в эпоху романтизма и не видит, что, помимо творчества Александра Пушкина, в российской культуре есть и другие произведения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом заявил музыкант Сергей Шнуров в Госдуме в ходе парламентских слушаний по основным положениям закона о культуре в РФ.

Николай Ге. Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском. 1875

«Я здесь (в ходе слушаний) услышал совершенно справедливые замечания от социолога о дифференциации общества. Давненько меня мучает эта проблема. Половина общества у нас до сих пор живёт в эпоху романтизма, когда Александр Сергеевич — и я часто слышу это от чиновников — наше всё», — заявил Шнуров.

По его словам, с такими установками надо работать и менять их ещё в школе.

«Ребята, давно пора написать на каждой школе: «Александр Сергеевич Пушкин — наше не все». Есть ещё, кроме Александра Сергеевича, кое-что», — отметил Шнуров.