Москва, 22 марта, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Отсрочка Брюсселя по выходу Великобритании из ЕС была ожидаемой: ЕС меньше всего заинтересован в таком исходе, как, впрочем, и сама Великобритания. В случае выхода Великобритании из ЕС потери коснутся обеих сторон, включая в том числе экономические и социальные вопросы в странах ЕС и Великобритании, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

На самом деле британские политики давно осознали, что выполнение данного решения, за которое в свое время проголосали большее число избирателей, ведет к большому количеству непопулярных мер, которые в итоге могут стоить им карьеры и политического статуса.

«Более того, если данную реформу всё-таки осуществить, то и так этот хрупкий по сути мир с его экономическими проблемами может дать трещину, которая приведет к всемирному хаосу, из которого уже будет невозможно выбраться, не построив новой системы взаимоотношений, начав все с нуля», — отметила эксперт.

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день связи между странами, а тем более союзными страновыми объединениями настолько высоки, что разрыв таких связей становится ощутимым как для населения страны, так и всей экономики в целом.

«Если посмотреть на структуру экономики Великобритании, то около 40% всех продуктов поставляется из ЕС. Таким образом, существует очень высокий риск повышения цен на продукты. Здесь также стоит упомянуть о том количестве мигрантов, которые на сегодняшний день работают в Великобритании, и их возвращение в Европу станет проблемой как для самой Европы, так и для Великобритании, где поиск на замещение освободившихся мест будет сложным (это виды работ с низкооплачиваемой работой)», — пояснила Новикова.

Более того, Великобритания становится неинтересной в качестве финансового мирового центра, а это означает, что основные игроки данного рынка услуг будут массово искать новые центры своей локализации. Следовательно, рынок недвижимости Великобритании, являвшийся всегда очень дорогим, потеряет свою привлекательность. И это только некоторые последствия операции Brexit.

«Таким образом, скорее всего, сложившаяся ситуация будет длиться достаточно продолжительное время, пока не будет достигнуто своего рода компромисса между сторонами. Не исключено, что выхода Великобритании из ЕС и не будет, а Великобритания просто сможет выторговать себе более лучшие условия по сравнению с другими странами ЕС», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз выразил готовность предоставить Лондону отсрочку по Brexit до 22 мая. Однако это произойдёт только в том случае, если британские парламентарии одобрят соглашение на следующей неделе.

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