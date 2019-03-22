Черкесск, 22 марта, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Антимонопольщики начали проверку обоснованности тарифов на утилизацию мусора в Карачаево-Черкесии. В случае выявления нарушений требований действующего законодательства будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе управления ФАС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусор

В сообщении не поясняется, почему проверка организована именно в Карачаево-Черкесии, однако говорится, что проверочные мероприятия запущены еще по ряду субъектов, в том числе в Свердловской, Кировской и Сахалинской областям. По данным ведомства, в 2018 году были выявлены нарушения тарифного законодательства в сфере обращения с коммунальными отходами в 10 субъектах РФ, пишет ТАСС.

Среди регионов-нарушителей оказались Астраханская, Белгородская, Вологодская, Курская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская и Челябинская области, а также Севастополь и Карелия. Антимонопольная служба выдала предписания, которые должны были привести к снижению установленных расценок на вывоз мусора.

Например, в Астраханской области местная служба по тарифам необоснованно включила несколько статей затрат в стоимость услуг регионального оператора. Также было выявлено нарушение при учете численности административного персонала, которая существенно превысила суммарную численность производственного и ремонтного персонала. Это и стало причиной установления тарифа, который превышал экономически обоснованный уровень.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Карачаево-Черкесии произошло значительное повышение тарифов на вывоз и утилизацию бытовых отходов. Так, в столице региона с 40 рублей до 185,34 увеличилась услуга по захоронению твердых коммунальных отходов. С 198 рублей до 248,50 рублей увеличилась стоимость вывоза мусора.