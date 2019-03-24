Москва, 25 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий круг получателей повышенной пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых глава комитета по труду Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

За работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 35 лет предусматривается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности вне зависимости от проживания в сельской местности. Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышенные доплаты к пенсии утверждаются правительством РФ.

Сейчас повышенная выплата к пенсии предусмотрен за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет в размере 25% суммы фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается только в случае, если гражданин продолжает проживать в сельской местности. При выезде на новое место жительства за пределы сельской местности прибавка к пенсии не положена.

«Лишение указанных граждан, не проживающих по независимым от них причинам в сельской местности, но имеющих значительный стаж работы в сельском хозяйстве, данной надбавки к их страховой пенсии является несправедливым», — считает Нилов.