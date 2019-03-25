Вашингтон, 25 марта, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США уже в 2019 году планируют испытания двух ракет, считавшихся в рамках ДРСМД недопустимыми. Как скоро баллистические и крылатые ракеты средней дальности могут оказаться в американском арсенале, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Минобороны России Пуск крылатой ракеты «Калибр»

Что касается крылатых ракет, здесь у США всё было готово заранее, еще до подписания ДРСМД у американцев имелись сухопутные пусковые комплексы BGM-109J Gryphon, несущей четыре крылатые ракеты Tomahawk. Так что теперь, по данным американских источников, сухопутный Tomahawk может поступить на вооружение примерно через 18 месяцев.

У России существует симметричный ответ в виде сухопутного ракетного комплекса для запуска крылатых ракет «Калибр», а вот по баллистической ракете средней дальности данные не столь точны. Новая ракета не будет повторением уничтоженной согласно ДРСМД MGM-31C Pershing II, а, по просочившимся в прессу данным, разработка новой БРСД может занять не менее пяти лет.

Важным вопросом остается, будут ли крылатые и баллистические ракеты средней и меньшей дальности размещены на территории Европы.

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