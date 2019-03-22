Красноярск, 22 марта, 2019, 15:06 — ИА Регнум. До митинга «За чистое небо» в Красноярске остаются считанные дни, однако до сих пор неизвестно, где он пройдёт. Организаторы хотят собрать митингующих в центре города, однако властей такой вариант, похоже, не устраивает.

Скриншот со страницы группы «#Зачистоенебо — Красноярск». Vk.com Голосование в группе «За чистое небо»

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Как известно, инициативная группа 18 марта подала в департамент общественной безопасности Красноярска уведомление о проведении 30 марта митинга «За чистое небо» на Красной площади города. Заявленное количество участников — 1500 человек.

«В случае объективной невозможности проведения митинга в этом месте, будем готовы рассмотреть альтернативные площадки — пл. Революции, Театральную площадь, пл. Мира», — говорилось в сообщении экоактивистов, опубликованном на странице паблика «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте».

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Однако 21 марта экоактивисты известили, что администрация предложила перенести митинг в сквер Серебряный или сквер Космонавтов — это не окраина города, но и не его центр.

«На указанное в вашем уведомлении время и место в администрацию города ранее поступило уведомление организаторов иного публичного мероприятия с иными целями», — приводят экоактивисты ответ властей.

В группе «За чистое небо» устроили голосование с вопросом, куда горожанам будет удобнее прийти на митинг. По состоянию на 22 марта 86,11% (465) ответили, что самое удобное место — Красная площадь. Варианты «сквер Серебряный» и «сквер Космонавтов» получили 5% и 7,04% соответственно. Всего к этому времени проголосовали 540 человек.

«Администрация хотела предложить Космонавтов или Серебряный, но в случае обоснованного предложения смены места проведения организатору должен быть предложен такой вариант, который позволял бы реализовать цели мероприятия, что в данных местах невозможно, в том числе в виду их удаленности», — прокомментировал один из организаторов экомитинга Андрей Сковородников-Эрлих.

«Мы настаиваем на Красной площади. Законных оснований не согласовать и препятствовать митингу не видим», — отметил он, добавив, что также организаторы готовы рассмотреть любую из площадей в центре.

Как сообщили организаторы корреспонденту ИА REGNUM, точное место проведения митинга станет известно в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, планируемая акция протеста станет четвёртым митингом «За чистое небо» в Красноярске. Первые три в общей сложности посетили порядка 3−4 тысяч человек. Экологические активисты призывают горожан выйти на очередной митинг, так как считают, что в городе просто нечем дышать из-за удушливого смога. Периодически в Красноярске объявляются неблагоприятные метеоусловия. Горожане прозвали такие периоды режимами «чёрного неба». Вину за «чёрное небо» экоактивисты возлагают на промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

Стоит отметить, что федеральные власти в курсе экологических проблем Красноярска. В феврале 2018 года, приехав в Красноярск, президент РФ Владимир Путин провёл совещание по экологической тематике, а затем дал ряд поручений.

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В ноябре 2018 года краевые власти заявили о том, что «спасение» красноярской экологии обойдётся в 98 млрд рублей.

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