Москва, 22 марта, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Договор России с Венгрией о поставках газа в обход Украины вполне объясним. В конце 2019 года заканчивается строительство газопровода «Северный поток — 2», его пропускная способность может полностью обеспечить потребности Венгрии в газе и ещё часть стран Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Harald Hoyer «Северный поток-2»

При этом транзит газа через Украину в Европу становится невыгоден, так как за транзит надо платить. Украина при этом теряет доход от транзита газа в Европу, плюс получает невыгодные цены на газ. Конечно, при увеличении потребления газа в Европе будет задействован и транзит через Украину.

«Потребление газа в Европе, особенно в Германии, постоянно растет, Германия сейчас полностью переходит на газ в электрогенерирующей отрасли и полностью отказываясь от каменного угля», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром и Венгрия достигли договоренностей о поставках газа в страну вне зависимости от участия Украины в транзите российского газа в ЕС.

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