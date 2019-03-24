Минск, 25 марта, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Заявления, сделанные российским послом в Белоруссии Михаилом Бабичем, пролили свет на проблему, связанную с наличием антироссийского блока в белорусской верхушке. Почему официальный Минск одновременно выращивал собственных необандеровцев и спекулировал на памяти о Великой Отечественной войне, попутно ставя под угрозу развала собственную государственность, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Интервью Михаила Бабича можно назвать самым сильным из тех, что российские послы давали СМИ. Точки над «и» оказались расставлены по тем вопросам белорусско-российских отношений, которые являлись основными предметами спора. Заодно, и это очень важно, были даны ответы на те искусственные обвинения, которые слышались со стороны белорусских официальных лиц по отношению к России.

Например, о том, почему именно Белоруссии необходимо скорректировать свои усилия в отношении союзного договора с уровнем российской поддержки, которая в настоящее время достигает 5−6 млрд долларов в год. Экономическая и промышленная интеграция на таком уровне, как справедливо заметил Бабич, должна обеспечиваться соответствующими правовыми и финансовыми возможностями. Вместо этого, как показал посол, белорусские чиновники предоставляют в отчетах ложные данные по экономическому сотрудничеству Белоруссии с Россией.

Заявления Бабича были подчеркнуто корректны, но касались самых важных вопросов взаимодействия России и Белоруссии, в том числе и подобных приведенному выше экономических казусов. Учитывая, что зачастую того рода информационный подлог со стороны белорусских чиновников очевидно не является непреднамеренным, дело теперь за белорусским лидером. Как отреагирует Александр Лукашенко, особенно в отношении белорусского МИД, во многом ответственного за накачивание в Белоруссии прозападной необандеровской оппозиции?

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