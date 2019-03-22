Киев, 22 марта, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Серьезных последствий для Украины после заявления генерального прокурора Юрий Луценко о существовании списка «неприкасаемых», переданного ему посольством США, не будет, уверен экс-посол Украины в Вашингтоне Юрий Щербак (занимал должность с 1994 г. по 1998 г.).

Посольство США в Киеве

С таким заявлением депутат выступил 22 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается последствий для Украины, то их не будет… Боже мой, в мире происходит столько всяких глупостей и всяких недоразумений. Если этому кто-то придавал значение… Я убежден, что США будут помогать нам, мы останемся их стратегическим партнером. Возможно, была небольшая тактическая ошибка — но которая, в принципе, не перечеркивает наших стратегических отношений с США. Через три дня этот эпизод закончится», — уверен украинский дипломат.

Вместе с тем Щербак заявил, что «абсолютно верит» Юрию Луценко, что он эту историю не придумал, и такой разговор с послом США действительно был.

«Думаю, этот разговор имел конфиденциальный характер и, конечно, Госдеп сразу бросился анализировать реноме посла и правильно сделал, ведь посол не имеет права вмешиваться в особо деликатную сферу правосудия. Но это заявление (Луценко) было неуместно накануне выборов, потому что единственным нормальным союзником Украины сегодня является именно США. Мы — не члены НАТО, мы не члены Европейского союза, при всей поддержке европейских стран», — подчеркнул экс-посол США.

Вместе с тем, ряд экспертов и политиков все настойчивее требует от Луценко предоставить копию упомянутого им «списка». Народный депутат Рады Мустафа Найем даже подал соответствующее депутатское обращение к генеральному прокурору.

«Если это действительно так, и Юрий Луценко не обманывает нас, то вышеуказанные действия посла США в Украине подпадают под действие ст. 343 Уголовного кодекса в части «вмешательства» в деятельность работника правоохранительного органа», — отметил Найем.

В своем обращении депутат спрашивает генпрокурора, обращался ли он в полицию, к президенту, МИД относительно вмешательств в свою работу, открывали ли по этому факту производства, кто именно был на встрече, во время которой Йованович передала список «неприкасаемых», в какой форме генпрокурор получил этот список (устно или письменно).

Генеральная прокуратура Украины на эти призывы не отреагировала.

ИА REGNUM напоминает, что украинский генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому Hill. TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. В Госдепе в ответ заявили, что утверждения генерального прокурора Украины «не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович».

Ряд украинских экспертов выразили мнение, что Порошенко и его соратники пытаются «подмаслить» президенту США Дональду Трампу в личной мести — организации отставки посла США в Киев Мари Йованович, которая была назначена при администрации Обамы. Однако эта комбинация президенту Украины не поможет.