Москва, 22 марта, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Цены на нефть в целом были поддержаны сокращением поставок во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзниками, такими как Россия. Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы также были названы попутным ветром для нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

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Крупные инвесторы внимательно следят за последними новостями о продолжающейся китайско-американской торговой войне. Аналитики обеспокоены тем, что, если затянется торговая война, на китайский спрос на нефть, который составляет более 12% мирового спроса, может оказать негативное влияние.

«Неопределенность в отношении потенциальной торговой сделки усилилась в начале этой недели после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что будет сохранять тарифы на Китай «в течение значительного периода времени». При этом Америка не говорит об их отмены, а говорит о том, чтобы оставить их на значительный период времени, потому что они должны убедиться, что, если они заключат сделку с Китаем, Китай будет жить в соответствии с этой сделкой», — пояснил эксперт.

Высокопоставленные чиновники из США и Китая намерены начать новый раунд торговых переговоров на следующей неделе в Пекине. Представители США намерены договориться с Китаем к концу апреля. До этого времени неопределенность на рынке будет присутствовать.

«После продолжительного роста цен на нефть сейчас фиксируется некоторая коррекция цен, но это лишь временный фактор, поскольку стратегически глобальный нефтяной рынок ожидает цены на нефть в среднем от $65-$75 за баррель. В этой связи после коррекции мы будем ожидать возврата цен на нефть к $68,80 за баррель марки Brent и $60,20 для сланцевой нефти марки WTI», — полагает Гасанов.

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