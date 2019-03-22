Москва, 22 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Сегодня, 22 марта, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что с начала 2019 года денежно-кредитные условия в стране существенно не изменились.

При этом, несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте 2019 года, они остаются на повышенном уровне.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ об уровне ключевой ставки состоится 26 апреля.

Читайте также: Три причины, по которым ЦБ РФ не повысит ключевую ставку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Банк России дважды повысил ключевую ставку в общей сложности на 0,5% п. п., до 7,75% годовых. С начала 2019 года ставка не изменялась.

Ранее на эту тему: ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%