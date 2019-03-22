Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Второй день подряд приходится эвакуировать людей из зданий Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

«22 марта 2019 года в Эрмитаже было получено сообщения об угрозе теракта. В связи с этим проводится эвакуация посетителей. Основной музейный комплекс закрыт на вход», — сообщается в аккаунте музея в Twitter.

Напомним, днем 21 марта также проводилась эвакуация из Эрмитажа, тогда она затронула не только Зимний дворец и примыкающие к нему здания на Дворцовой набережной, но и экспозиции в Главном штабе на Дворцовой площади.

Ничего опасного в четверг не нашли, работа музея была продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта также пришлось проверять Исаакиевский собор и Мариинский театр. А всего эвакуации затронули более 600 объектов в Петербурге.