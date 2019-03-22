Москва, 22 марта, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Трамп, по сути, косвенно признал, что против Сирии осуществляется комплексная агрессия в лице западной коалиции, Израиля и наймитов США — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Стоит обратить внимание: когда Голанские высоты контролировались ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подобных заявлений от официального Вашингтона не поступало и нельзя было услышать. Но когда террористы были изгнаны с территории Голанских высот, стало возможным подобное заявление главы США.

«В заявлении Трампа о признании принадлежности Голанских высот Израилю просматривается давнее желание США расчленить территорию САР. При этом таким образом, чтобы оторванные «куски» контролировались проамериканскими факторами. А это не что иное, как явные действия по уничтожению суверенного сирийского государства и сирийской нации», — пояснил эксперт.

Кроме этого, заявление Трампа создает опасный прецедент в мировой политике, когда спорные территории между союзниками США и его противниками будут объявляться официальным Вашингтоном принадлежащими их союзникам. То есть со стороны США намечается новый механизм передела мира путем попрания и даже полного уничтожения существующего международного правового порядка.

«К чему это может привести? Конечно же к хаосу в системе международных отношений. Но в США уже давно решили, что они могут управлять этим хаосом в своих национальных интересах.

Россия, Китай и многие другие государства, например — Иран, Турция, Индия и т. д., вряд ли согласятся с подобными действиями США и их союзников. А значит, будут не только жестко противодействовать, но и дальше объединяться против «главного хаотического гегемона», — высказал свое мнение Перенджиев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что «спустя 52 года для США пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами». Такое признание, по мнению Трампа, укрепит стабильность на Ближнем Востоке.

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