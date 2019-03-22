Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Открытие станции «Академическая» Петербургского метрополитена состоится 1 июля 2019 года. Об этом сообщил сегодня, 22 марта, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, посетивший капитально ремонтируемую станцию на первой (красной) линии городской подземки.

Gov.spb.ru Александр Беглов на «Академической»

Следующими на капремонт встанут станции метро «Маяковская» и «Технологический институт». Еще на нескольких станциях будут заменены эскалаторы.

Напомним, «Академическую» закрыли на ремонт в конце июля 2018 года, на плановый срок 11 месяцев. Поскольку «Академическая» — одна из самых загруженных станций в петербургском метро, ее закрытие существенно повлияло на пассажиропотоки в районе Гражданского проспекта, проспекта Науки и других прилегающих магистралей, создав серьезные трудности горожанам.

«К 1 июля станция должна быть запущена. Нельзя дольше необходимого создавать трудности для людей. Как раз начинается прием документов в вузы, здесь рядом находится Политех. Строители пообещали завершить все работы в срок. Это будет хороший подарок не только для студентов и абитуриентов, но и для всех жителей. Это густонаселенный район, и без станции метро здесь тяжело», — заявил Александр Беглов.

После открытия «Академической» на Кировско-Выборгскую (первую) линию поставят 32 новых вагона. Также Беглов распорядился, при необходимости, пустить дополнительные автобусные маршруты на время, оставшееся до открытия «Академической» после ремонта.

Станция «Академическая» была открыта 31 декабря 1975 года, она входит в состав самой длинной линии петербургского метро.

В ходе капремонта на «Академической» уже частично заменена облицовка фасадов и пассажирской зоны вестибюля, выполнена большая часть работ по замене кровельного покрытия, фасадное остекление заменено более чем наполовину, полностью восстановлена гидроизоляция отделки и отремонтированы конструкции эскалаторного хода.