Воронеж, 22 марта, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Тотальные проверки состояния газовых котельных пройдут в Воронежской области после взрыва в Новоусманском района. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев. 22 марта он провел выездное совещание на месте взрыва котельной в совхозе Масловский Новоусманского района.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Место взрыва котельной в Новоусманском районе

Губернатор дал поручение выплатить родственникам женщины, погибшей в результате взрыва, 500 тысяч рублей. Кроме того, материальную помощь окажут и пострадавшим. Областные власти обещают полностью компенсировать затраты на ремонт квартир в доме рядом с котельной, глава региона поручил отремонтировать фасад дома и провести благоустройство прилегающей территории. Как сообщил глава района Дмитрия Маслов, стеклопакеты в окна квартир взамен разбитых вставят к 25 марта: уже произведены все замеры. Пока разбитые стекла затянули пленкой, жильцам передали тепловые пушки.

Как отмечалось на совещании, взорвавшаяся котельная работала с 2007 года, никаких проблем до этого не возникало. Ранее прокуратура назвала предварительную причину взрыва — прекращение подачи воды и перегрев котла. Сегодня глава региона подтвердил журналистам эту версию, со ссылкой на следствие.

«Причина в сбое автоматики. Предварительно — перестала подаваться вода, соответственно, произошел перегрев котла. А затем включилась автоматика, воду начали подавать, произошел взрыв. Также отрабатывается и другая версия — возможно, была утечка газа», — рассказал Александр Гусев.

На совещании глава региона поручил проверить все блочные газовые котельные в регионе, разобраться, что может привести к сбою в работе автоматики.

«Есть специализированная организация, которая обслуживает такое оборудование. Разберемся, когда в последний раз проходила проверка, какие виды работ делали. Проверим все подобные котельные этого производителя, которые есть у нас в области. Кроме того, будут проверены вообще все блочные газовые котельные. Важно не просто отработать это «на бумаге», а понять, что в работе котельных нужно проверить, какие элементы работы автоматики. Проверку проведем до окончания отопительного сезона», — отметил Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 марта на территории совхоза «Масловский» в Новоусманском районе прогремел взрыв в котельной. Здание было полностью разрушено. В самой котельной никого не было, но без жертв не обошлось: погибла пожилая женщина, проходившая в момент взрыва мимо. Еще два человека пострадали. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах соседнего дома, 19 домов, школа, детский сад и Дом культуры поселка на несколько часов остались без тепла — сейчас отопление подается по резервной схеме. Следственное управление СК и прокуратура начали проверки.