Москва, 22 марта, 2019, 12:15 — ИА Регнум. У биткоина радужное будущее, оно обусловлено бурным развитием индустрии Блокчейн, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Александр Агеев.

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«Основной путь развитие направлен на финансовую сферу, создание продуктов в финансовой сфере, которые позволят быстро и эффективно масштабировать технологию.

Это развитие зависит от инвестиционной среды в индустрии, которая регулируется основной криптовалютой, то есть биткоином», — пояснил эксперт.

За 2019 год, объемы инвестиций в криптоэкономику вырастут минимум на 50%, что будет способствовать росту стоимости актива, до 6000 и более.

«Общий курс и текущая ситуация на рынке позволяет предположить постепенный рост, с умеренной волатильностью, выражающейся в наборе объемов инвесторами на рынке», — пояснил Агеев.

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