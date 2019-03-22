Москва, 22 марта, 2019, 11:10 — ИА Регнум. С открытия торгов 22 марта российский рубль продолжил укрепление против доллара, подорожав на 0,15%, до 63,77. Повторное пробитие уровня 64 вниз на повышенных торговых объёмах говорит о том, что рынки всё в большей степени готовы принять новую реальность рубля как данность, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Несмотря на санкции, Россия выпустила — впервые за долгие месяцы — еврооблигации, номинированные в долларах, на $3 млрд. В этой связи у нас есть опасения, что этот очевидный успех может «вскружить голову» ЦБ, у которого сегодня, как известно, заседание по определению ключевой процентной ставки.

«Верно, рубль сильно укрепился в последние недели. По этой причине у ЦБ РФ есть основание понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. Однако главный риск находится не внутри российской экономики», — отметил эксперт.

По его мнению, риск связан не с недружественной геополитикой, а с несвязанными с нами внешними рисками в Европе и США (политическая обстановка в Вашингтоне, аресты большого числа бывших членов избирательной команды Трампа, неудачи в торговых переговорах США с Китаем, «No Deal» Brexit, экономическая ситуация во Франции и Италии, признаки замедления в Германии). По этой причине, а также учитывая печальную картину во фьючерсе на ставку по федеральным фондам в США, ФРС скорее будет проводить мягкую, чем жёсткую кредитно-денежную политику.

«Так что, если ЦБ РФ 22 марта понизит ставку, он сыграет на опережение, чего раньше за ним не наблюдалось. Рубль сегодня при таком сценарии может ещё раз «пощупать» отметку $64, однако технический тренд в рубле на укрепление выглядит пока довольно убедительным, так что уже 25 марта велика вероятность вновь увидеть нынешние уровни ниже этой отметки», — полагает Рожанковский.

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