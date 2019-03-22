Хабаровск, 22 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Посёлки городского типа и небольшие города в Хабаровском крае требуют референдумов по изменению статуса территорий с городского на сельский. Причина — непомерные энерготарифы, разоряющие людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тарифы на электроэнергию

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Жители административного центра района им. Лазо, посёлка городского типа Переяславка создали инициативную группу, требуя референдума по изменению статуса своего поселения с «городского» на «сельский». Причиной, по которой жители городской местности решили стать селянами, являются сверхвысокие энерготарифы. Однако Совет депутатов Переяславки инициаторам отказал.

«Референдума не будет. Такое решение принял Совет депутатов. Члены инициативной группы демонстративно покинули зал заседаний, не выслушав объяснений. Я согласен с инициаторами референдума, что у нас действительно непомерные энерготарифы. Но ведь не таким образом вопрос надо решать», — привело слова председателя Совета депутатов Переяславки Михаила СвистуноваИА «Амурмедия».

Между тем отказ был обоснован и законен. Объявить референдум, согласно действующему законодательству (ФЗ 67, ФЗ 131, ст. 14) может только субъект Федерации. А 109-й закон Хабаровского края, по словам Михаила Свистунова, четко определяет, какие населённые пункты к какому типу относятся.

Переяславка — административный центр района им. Лазо. В 1989 году там проживало 11 846 человек, сейчас народу осталось куда меньше — 7 472. Статус села ей по краевому закону никак «не светит».

Жителям объясняли, что с утратой «городского» статуса Переяславка сразу потеряет 16 млн рублей налоговых отчислений, лишится многих полномочий, да и переименование в «село» стоит денег. Теперь отказ будет оформлен официально, за ним последует и отказ в регистрации инициативной группы: нет референдума — нет и группы.

Но жители Переяславки доведены до отчаяния грабительскими тарифами и от идеи вряд ли так просто откажутся. Те же мысли одолевают сегодня жителей и других городов и посёлков городского типа Хабаровского края: у жителей городских территорий отсутствуют льготы по оплате электроэнергии.

Непомерные энерготарифы для Дальнего Востока вынесены и в обсуждение Национальной программы по развитию ДФО.

«Конечно, я понимаю людей! Такие энерготарифы сдерживают развитие. Да и просто — как жить-то, если пенсия сельская 12 тысяч, а квитанция на электроэнергию приходит по городским расценкам, на 3—4 тысячи рублей?! Ну, это же неправильно! У нас киловатт стоит 5 рублей с копейками, а на селе на рубль тридцать дешевле. Но чтоб решить эту проблему, надо выходить на краевой и федеральный уровень. Это ж всех касается!» — сказал Михаил Свистунов.

Жители Переяславки очень давно вынашивали идею референдума о смене статуса своего посёлка на сельский, поскольку народ уже просто не в силах терпеть поборы энергетиков. Идею поддерживают почти все: ведь Переяславка — самое что ни на есть село, сельскохозяйственный район. Но сельских льгот лишены и врачи, и учителя.

Противники перемен — исполнительная власть Переяславки. По ним перемены ударят очень болезненно — ведь вместе с городским статусом уйдёт и штатное расписание.

«Нет, я против. Можно, конечно, получить какие-то льготы. Но ведь не так! Так ведь можно и до кишлака дойти! И вообще — надо ещё посчитать, что мы приобретём, а что потеряем», — сказал врио главы Переяславки Олег Шпилько.

Обращение в краевую думу по вопросу снижения тарифов местные власти считают бессмысленным — результат будет нулевой.

Аналогичный вопрос сегодня поднимают и жители другого небольшого городка — Вяземского. Чудовищные энерготарифы на фоне обнищания населения в прямом смысле не дают людям жить.

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Как сообщало ИА REGNUM, главной причиной, по которой люди массово покидают Дальний Восток, являются непомерные цены на услуги ЖКХ, в том числе на электроэнергию, отопление и прочее. Эксперты скептически восприняли заявление главы ФАС Игоря Артемьева о том, что жители страны двукратно переплачивают за услуги ЖКХ. Ни у экспертов, ни у дальневосточников нет иллюзий по этому поводу — вряд ли стоит ожидать перерасчётов.