Москва, 22 марта, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Право на получение сразу двух пенсий в настоящее время имеют несколько категорий граждан Российской Федерации. Об этом уточнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России (ПФР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Так, право на получение двух пенсий одновременно имеют ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда и жители страны, получившие военную травму и ставшие из-за нее инвалидами.

Кроме того, в эту категорию попадают родители и вдовы (не вступившие в новый брак) погибших или умерших при несении военной службы граждан (либо умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы), а также члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получивших облучение.

Страховую пенсию по старости плюс государственную пенсию за выслугу лет получают еще федеральные государственные гражданские служащие, космонавты и летчики-испытатели.

Отмечается, что законопроект, который позволит получать вторую пенсию большему числу граждан, уже поступил в Госдуму РФ. Автором инициативы стал депутат Госдумы РФ Андрей Барышев («Единая Россия»).

По его мнению, нетрудоспособные члены семей тех, кто принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году, также должны получить возможность для получения двух пенсий. Кроме того, автор инициативы предлагает наделить таким правом жителей страны, проводивших защитные мероприятия и реабилитацию радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта 2019 г. Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, предполагающий новую систему расчёта пенсий для получателей государственных социальных пенсий и страховых пенсий.

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