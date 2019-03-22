Екатеринбург, 22 марта, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Свердловским и екатеринбургским депутатам в будущем предстоит принять «не всегда простые законы» в системе образования. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на открытии международной образовательной выставки-форума Smart Expo-Ural 2019, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«Я рад приветствовать депутатов Екатеринбургской городской думы и областной думы. Им нужно будет принимать не всегда простые законы о развитии системы образования. Так уж у нас получается, что образование всегда развивается быстрее, чем развивается законодательная база. Мы иногда становимся заложниками собственной скорости развития», — заявил глава города.

По просьбе корреспондента ИА REGNUM Высокинский уточнил, в чём может быть «сложность» новых законов:

«Образование — это бюджетная сфера. Тут либо нужно принять решение, что за всё платит бюджет, а это не всегда эффективно и не на всё хватает денег, либо мы начинаем привлекать частные услуги, платные услуги, бизнес. Как это совместить, чтобы не передавить… Чтобы и образование было бесплатное, но и помогать образованию нужно. Где вот этот компромисс? Вот об этом я и говорю», — сказал мэр.

Напомним, 2019 год для Екатеринбурга уже выдался непростым в образовательной сфере. При записи учеников родители столкнулись с техническими сбоями. А предстоящий учебный год школы города встретят переполненными — в одном из учебных учреждений пришлось даже ввести 1 «Х» класс, чтобы вместить всех желающих первоклассников.