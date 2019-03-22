Москва, 22 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Ничего хорошего из нововведений в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ) не может быть в принципе. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM доктор физико-математических наук, руководитель движения «За возрождение образования» Александр Иванов.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». реж Юрий Прытков. 1969. СССР Школьный дневник

21 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение электронного портфолио на ребёнка в рамках МЭШ сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. По его словам, в нем будут результаты всех контрольных за 11 лет обучения, результаты участия в олимпиадах, конкурсах. Впоследствии этот документ будет сопровождать человека на протяжении всей жизни.

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«Получается, что ребенок с раннего возраста оказывается под прессом — любой сбой, любая ошибка влияют на его судьбу. Ведь и родители будут за своего ребенка переживать — здесь оступился, там двойку получил», — считает Александр Иванов.

По его словам, ребенок фактически перестает принадлежать себе и вынужден будет с малых лет зарабатывать баллы и улучшать свои показатели.

«Это уродует любой учебный процесс, поскольку вместо нормального обучения начинается настоящая погоня за баллами. Надо работать над собиранием этих баллов», — отметил профессор.

Инициатива с электронными портфолио очень хорошо согласуется с уже внедренной в школу системой тестового контроля в виде всероссийских проверочных работ. Которые также, по его мнению, почти не имеют отношению к учебному процессу.

«Но при этом все эти тестовые работы приобретают колоссальный вес — они давят и на ребенка, и на родителя. Это значит угробить детство», — считает Иванов.

Дело даже не в том, что стремиться получать высокие баллы — это нормально, а в механизации и формализации всего процесса, что приводит к огромному стрессу у учеников.

«Каждый балл выдается по определенному алгоритму. И мы наблюдаем при подготовке к ЕГЭ, к ОГЭ как вместо творческого учебного процесса происходит механическое собирание итоговых баллов. Всеми репетиторами сегодня отработаны оптимальные алгоритмы подготовки к ЕГЭ, которые дают максимальный балл», — говорит основатель движения «За возрождение образования».

В результате чего оценки за экзамены становятся не показателем усвоения ребенком учебного материала, а способности репетитора к натаскиванию. Впрочем, инициаторы и не стремятся улучшить качество образования. Главным движущим мотивом подобных проектов, по мнению Александра Иванова, являются бизнес-интересы.

«Сегодня колоссальные деньги идут в сферу образования — на закупки оборудования, программного обеспечения, разработка разных курсов, систем контроля. Все это поле, на котором будут осваиваться бюджетные деньги. Но при этом нужно представлять какие-то отчеты, чтобы показать результаты работы. Причем это все не прошлый век, это будущее — цифровизация, электронные школы. В смысле пиара это все прекрасно», — отмечает он.

Результат же будет заведомо отрицательный, считает профессор. Деньги будут потрачены впустую, качество образования упадет, нервы у ребят и родителей будут испорчены. И это для инициаторов тоже хорошо, потому что это тоже результат.

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